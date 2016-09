EinsPlus 03:15 bis 03:45 Dokumentation Es geht um mein Leben! - Die Sendung mit dem Krause Musik D 2012 2016-09-21 18:00 Live TV Merken "Music was his first love" ... Kein Wunder, dass Pierre "Miles" Krause wissen will, was es mit der Liebe zur Musik auf sich hat. Schon auf der Morgentoilette trifft ihn der Vierviertel-Takt ins Herz und er beschließt, Musiker zu werden. Ganz zum Leidwesen seiner WG-Groupies. Aber da Pierre Maffay Krause nicht auf sie hören will, muss er fühlen. Sirat und Ranga engagieren die Happy Gangstas. Ihr Drummer - der große Peter Thoms - hat schon Helge Schneider den Rhythmus geklopft. 'Ja, ja der Rhythmus, bei dem jeder mit muss'. Sogar Judith Rakers hat ihn. Nur Pierre bleibt auf halber Strecke stehen. Ausgerechnet der Chefdirigent der Neubrandenburger Philharmonie, Stefan Malzew, weiß, wie aus Pierre ein großer Popstar werden kann. Von nun an singt sich Pierre Michelle Krause quer durch die Musikgeschichte. Sein Zug nach Nirgendwo hält ausgerechnet in Wacken. Doch wenn er vor den härtesten Fans der Welt besteht, ist er Deutschlands nächster Superstar. Singen war gestern. Heute erlebt ihr Pierre Heavy Metall Krause, als ginge es um sein Leben! Live on Stage. Featuring Backstreet Boys, Boss Hoss, Modern Talking u.v.m. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Pierre M. Krause Originaltitel: Es geht um mein Leben!