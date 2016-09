EinsPlus 01:15 bis 01:45 Magazin Walulis sieht fern Romantic Comedies, Kabarett und die Probleme eines TV-Schuldenberaters D 2014 2016-09-20 04:45 Live TV Merken Der deutsche Katastrophenfilm geht nicht nur in Form von RTL-Schockern wie "Hai-Alarm auf Mallorca" über den Bildschirm, sondern auch als Romantic Comedies mit Titeln wie "Wenn Liebe doch so einfach wäre" - ein klarer Fall für Philipp Walulis. Außerdem beleuchtet der Satiriker das politische Kabarett und wie es sich von seinem angestaubten Image befreien kann. Und es geht um die Schuldenberge und menschlichen Abgründe, mit denen sich TV-Schuldenberater konfrontiert sehen. In "Walulis sieht fern" steigt Philipp Walulis in die Abgründe des deutschen Fernsehens und schaut hinter die wackligen Kulissen der bunten Fernsehwelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Philipp Walulis Originaltitel: Walulis sieht fern