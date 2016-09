EinsPlus 22:15 bis 22:45 Magazin Quarks & Caspers Sand - Der Stoff aus dem der Fortschritt ist D 2015 2016-09-20 04:15 Stereo 16:9 Merken Sand gibt es wie Sand am Meer. Sand ist einfach überall. Aber Sand wird stellenweise knapp. Ganze Strände verschwinden und der Sandschmuggel blüht, da Sandhandel in einigen Ländern bereits stark reglementiert wurde. Der Grund: Sand ist auf den ersten Blick zwar allgegenwärtig, aber Sand ist ein ganz besonderer Rohstoff. Er besitzt außergewöhnliche physikalische Eigenschaften und ist Grundlage für den Stoff, aus dem der Fortschritt gemacht ist: Computerchips, Glas, Beton. Der Sandhunger durch die Bauindustrie ist mittlerweile so riesig, dass ganzen Ökosystemen die Zerstörung droht. Dennoch baut der Mensch immer weiter und immer höher. Die Suche nach technischen Alternativen hat begonnen. "Quarks & Caspers" macht sich auf Spurensuche im Sand. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ralph Caspers Originaltitel: Quarks & Caspers