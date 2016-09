EinsPlus 17:15 bis 18:45 Liebesfilm My Blueberry Nights HK, CHN, F 2007 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Durch Zufall erfährt Elizabeth, dass ihr Verlobter sie betrügt. An mehreren Abenden vertraut sie ihren Kummer dem Cafébesitzer Jeremy an, der sich als sensibler Zuhörer erweist. Die beiden liegen auf einer Wellenlänge, doch die tief verletzte Frau ist noch nicht bereit für eine neue Liebe. Eines Tages ist Elizabeth verschwunden. Auf einem Trip quer durch Amerika will sie zu sich selbst finden. Ihre lange Reise endet, wo sie begann: bei Jeremy und seinem unwiderstehlichen Blaubeerkuchen. Die Soul- und Jazzsängerin Norah Jones gibt ihr Leinwanddebüt in Kar-Wai Wongs erster amerikanischer Produktion. Das visuell berauschende Roadmovie ist auch sonst glänzend besetzt mit Jude Law, David Strathairn, Rachel Weisz und Natalie Portman. Rollen und Darsteller: Elizabeth - ? - ? - Norah Jones Jeremy - ? - ? - Jude Law Leslie - ? - ? - Natalie Portman Sue Lynne - ? - ? - Rachel Weisz Arnie - ? - ? - David Strathairn Katya - ? - ? - Chan Marshall und andere Buch: Kar-Wai Wong und Lawrence Block Regie: Kar-Wai Wong Durch Zufall erfährt Elizabeth, dass ihr Verlobter sie betrügt. An mehreren Abenden vertraut sie ihren Kummer dem Cafébesitzer Jeremy an, der sich als sensibler Zuhörer erweist. Die beiden liegen auf einer Wellenlänge, doch die tief verletzte Frau ist noch nicht bereit für eine neue Liebe. Eines Tages ist Elizabeth verschwunden. Durch Zufall erfährt Elizabeth, dass ihr Verlobter sie betrügt. An mehreren Abenden vertraut sie ihren Kummer dem Cafébesitzer Jeremy an, der sich als sensibler Zuhörer erweist. Die beiden liegen auf einer Wellenlänge, doch die tief verletzte Frau ist noch nicht bereit für eine neue Liebe. Eines Tages ist Elizabeth verschwunden. Auf einen Trip quer durch Amerika will sie zu sich selbst finden. Ihre lange Reise endet, wo sie begann: bei Jeremy und seinem unwiderstehlichen Blaubeerkuchen. Das visuell berauschende Roadmovie ist glänzend besetzt mit Jude Law, David Strathairn, Rachel Weisz, Natalie Portman und der Sängerin Norah Jones. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jude Law (Jeremy) Norah Jones (Elizabeth) Natalie Portman (Leslie) Rachel Weisz (Sue Lynne) David Strathairn (Arnie) Frankie Faison (Travis) Cat Power (Katya) Originaltitel: My Blueberry Nights Regie: Wong Kar-wai Drehbuch: Wong Kar-wai, Lawrence Block Kamera: Darius Khondji Musik: Ry Cooder Altersempfehlung: ab 6