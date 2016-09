EinsPlus 11:30 bis 12:15 Magazin odysso - Wissen im SWR Wie geht gute Pflege? Comic - Pflegenotstand / Pflegekritik - "Ihr werdet kollektiv verarscht!" / Zukunft der Pflege - Positive Beispiele gibt's / Angehörigenpflege - Hilfe statt Überforderung / Ernährung - Besser essen im Alter D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken 1,3 ist die durchschnittliche Pflegenote für deutsche Heime. Klingt nach "alles bestens", doch in einem System, das ökonomische Interessen über das Wohl alter Menschen stellt ist Misstrauen angebracht. In Wahrheit liegt in der Pflege immer noch vieles im Argen. Doch kaum jemand wehrt sich. Viele Pflegekräfte sind durch den dauernden Zeitdruck zermürbt, Angehörige fürchten Repressalien, Ärzte schauen bei Pflegemängeln zu oft weg. Und auch der Staat versagt in seiner Schutzpflicht pflegebedürftiger, hilfloser Menschen - trotz einiger Pflegereformen. Als Begründung wird chronischer Geld- und Personalmangel vorgeschoben. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Es geht auch anders, wenn man will. "odysso" zeigt wie und stellt Menschen vor, die trotz schwieriger Bedingungen gute Pflege organisieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dennis Wilms Originaltitel: Odysso - Das will ich wissen!