Tele 5 02:15 bis 03:50 Actionfilm The Raid INO, USA, F 2011 Stereo 16:9 HDTV

Ein mehrstöckiges Wohnhaus in einem Slum von Jakarta. Das Gebäude dient Drogenboss Tama als Hauptquartier, hier hat er sich mit seinen Männern verschanzt. Nun soll eine Eliteeinheit unter der Führung des korrupten Lt. Wahyu die Festung stürmen und den Gangster festnehmen. Ein lebensgefährlicher Einsatz, denn Tama hat Sicherheitsvorkehrungen getroffen und ist nicht bereit, sich einfach zu ergeben. Stockwerk für Stockwerk arbeiten sich die Männer hoch, unter ihnen auch Nahkampfspezialist Rama, dessen Bruder auf der Seite der Verbrecher kämpft.

Schauspieler: Iko Uwais (Rama) Joe Taslim (Jaka) Doni Alamsyah (Andi) Yayan Ruhian (Mad Dog) Pierre Gruno (Wahyu) Ray Sahetapy (Tama) Tegar Satrya (Bowo) Originaltitel: The Raid Regie: Gareth Huw Evans Drehbuch: Gareth Huw Evans Kamera: Matt Flannery, Dimas Imam Subhono Musik: Aria Prayogi, Fajar Yuskemal, Mike Shinoda, Joseph Trapanese Altersempfehlung: ab 18