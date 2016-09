Tele 5 23:40 bis 02:15 Actionfilm The RAID 2 INO, USA 2014 2016-09-22 00:20 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Polizist Rama lässt sich von seinem Chef zu einer brandgefährlichen Undercover-Mission überreden. Mit neuer Identität ausgestattet, arbeitet er sich im Gefa?ngnis in der Hierarchie der Gesetzlosen nach oben und gewinnt so das Vertrauen des Sohnes eines mächtigen Gangsterbosses von Jakarta. Nach seiner Entlassung bekommt er Zugang zum innersten Kreis der mächtigen von höchsten Stellen gedeckten indonesischen Mafia. Ganz auf sich alleine gestellt, beginnt er die verschieden Clans gegeneinander auszuspielen und im Sumpf aus Korruption und Gewalt aufzuräumen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Iko Uwais (Rama / Yuda) Arifin Putra (Uco) Tio Pakusodewo (Bangun) Oka Antara (Eka) Alex Abbad (Bejo) Julie Estelle (Alicia / Hammer Girl) Yayan Ruhian (Prakoso) Originaltitel: The Raid 2 Regie: Gareth Evans Drehbuch: Gareth Evans Kamera: Matt Flannery, Dimas Imam Subhono Musik: Aria Prayogi, Joseph Trapanese, Fajar Yuskemal Altersempfehlung: ab 18

