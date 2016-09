Tele 5 20:15 bis 22:25 Fantasyfilm Schmerzensgeld - Wer reich sein will, muss leiden USA 2012 Nach einer Vorlage von Ramaa Mosley, Tim Macy 2016-09-22 02:55 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Alice und John ächzen unter den Folgen der Wirtschaftskrise, was schon beginnt, seinen Schatten auf ihre junge Ehe zu werfen. Umso größer die freudige Überraschung, als es Alice gelingt, in einem provinziellen Trödel eine Teekanne zu entwenden, die anscheinend die Eigenschaft hat, Geld in unbegrenzter Menge auszuspucken. Jedoch ist die Freigiebigkeit an eine Bedingung geknüpft: Jemand in unmittelbarer Nähe zum Kännchen muss Schmerzen erleiden. Und auch andere, womöglich sinistre Interessenten sind an dem Artefakt interessiert. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Juno Temple (Alice) Michael Angarano (John) Alexis Bledel (Payton) Alia Shawkat (Louise) Bobby Moynihan (Chuck) Debra Monk (Trudy) Stephen Park (Dr. Ling) Originaltitel: The Brass Teapot Regie: Ramaa Mosley Drehbuch: Tim Macy Kamera: Piotr Simonitski Musik: Andrew Hewitt Altersempfehlung: ab 12