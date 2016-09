RTL Plus 20:15 bis 21:50 Krimi Doppelter Einsatz Blackout D 2001 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Zwei Einsätze in einer Nacht halten die Frauen vom KK15 in Atem: In Ellens Nachbarschaft löscht ein Mann seine Familie aus und erschießt sich dann selbst - aus Eifersucht, wie sich später herausstellt. Auf dem Kiez fliegt ein Gastwirt mit seinem Lokal in die Luft. Sein Freund und Partner Tomas Rautenberg entgeht dem Anschlag nur knapp. Für ihn ist klar: Der Urheber des Anschlages kann nur Robert Seelig gewesen sein, stadtbekannte Kiezgröße und Drogenhändler. Rautenberg, selbst mit Seelig in Kokaingeschäfte verstrickt, stellt sich der Polizei als Kronzeuge zur Verfügung. Das Familiendrama hat Ellen viel mehr erschüttert, als sie zugeben will. KK15-Chef Jensen zieht seine Mitarbeiterin deshalb von dem Fall ab. Als er sie stattdessen mit dem Schutz des Kronzeugen beauftragt, nimmt das Verhängnis seinen Lauf. Ellen erkennt in dem Mann einen ehemaligen Mitschüler. Allein mit Rautenberg verliert die Kommissarin unter dem Einfluss ihres traumatischen Erlebnisses ihre professionelle Distanz. Auf der Suche nach Trost beginnt sie eine Affäre mit Rautenberg. Doch ihr Blackout hat fatale Folgen: Sie schießt auf einen Kollegen und verletzt ihn lebensgefährlich. Unterdessen ist der Kiezpate Robert Seelig aus der Untersuchungshaft geflohen. Er setzt seine rechte Hand, Karsten Dubois, auf den Kronzeugen an. Als Ellen von Jensen zur Rede gestellt wird, verschweigt sie aus Scham die Wahrheit. Doch sie trägt schwer an ihrer Schuld, umso mehr, als der angeschossene Kollege stirbt. Jensen suspendiert sie vom Dienst. Ihrer Kollegin Sabrina kommt die ganze Geschichte spanisch vor. Sie geht der Sache nach und stößt auf Ellens Geheimnis. Als sich der tote Polizist als Scherge Robert Seeligs entpuppt, scheint Ellen rehabiliert. Doch Sabrina kennt die ganze Wahrheit. Sie stellt Ellen wütend und enttäuscht zur Rede. Als Jensen die blonde Kommissarin ahnungslos wieder in Dienst nimmt und sie erneut mit Rautenbergs Schutz betraut, versuchen beide Frauen vergeblich, das zu verhindern. Ellen ist fest entschlossen, keinen weiteren Fehler zu begehen. Inzwischen findet Sabrina Indizien dafür, dass Rautenberg seinen Freund getötet hat. Ellens Liebhaber für eine Nacht steht als mutmaßlicher Mörder da. Dieses Mal bewahrt Ellen kühlen Kopf und tut das einzig Richtige: Sie verhaftet Rautenberg. Doch Seeligs Leute sind auf ihrer Spur und bringen die beiden in ihre Gewalt. Während Ellen und Rautenberg in Todesgefahr schweben, führen die Ermittlungen Sabrina zu Seeligs Lebensgefährtin Lydia Dubois... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Despina Pajanou (Sabrina Nikolaidou) Petra Kleinert (Ellen Ludwig) Gerhard Garbers (Jensen) Jockel Tschiersch (Dilba) Jürgen Janza (Ahlers) Bernhard Schir (Tomas Rautenberg) Felix Theissen (Thomas Ludwig) Originaltitel: Doppelter Einsatz Regie: Nina Grosse Drehbuch: Christina Sothmann Kamera: Peter Steuger