RTL 23:10 bis 00:00 Krimiserie CSI: Miami Folge: 220 Einer wird gewinnen USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Bei dem Überfall auf ein Pokerturnier wird der Filmproduzent, Benjamin Paxton, erschossen. Merkwürdigerweise nicht durch eins der dreißig Projektile, die der Räuber wild herumballernd verschießt, sondern durch einen zweiten Täter. Doch wie konnte der Ganove durch eine zentimeterdicke Glasscheibe des Hochhauses gekommen sein, ohne daran zu zerschellen? Bei näherer Untersuchung der Splitter stellen die Ermittler eine Kerbe im Glas fest, die mit einem Diamanten geschnitten worden sein muss. Isaiah Stiles - ein Rapper, der auch an diesem Turnier teilgenommen hat, trägt eben solchen Ring, auf dem sich auch Glaspartikel befinden. Somit ist klar, dass Isaiah Stiles dem Täter geholfen haben muss. Merkwürdig ist nur die Teilnahme der Hausfrau Evelyn Bowers. Evelyn Bowers hat nur am Pokerturnier teilgenommen, um darauf zu warten, dass der Räuber wieder auftaucht, der bei einem früheren Pokerturnier ihren Sohn Kevin niedergeschlagen hat, der seitdem geistig behindert ist. Bei näherer Untersuchung des Tatorts finden die Ermittler im Lüftungsschacht einen Abdruck eines frischen Tattoos. Nun ist klar, dass dort der eigentliche Todesschütze gesessen haben muss. Horatio und sein Team nehmen nun noch einmal alle Teilnehmer der Pokerrunde in die Mangel... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Caruso (Horatio "H" Caine) Emily Procter (Calleigh Duquesne) Jonathan Togo (Ryan Wolfe) Rex Linn (Frank Tripp) Omar Benson Miller (Walter Simmons) Christian Clemenson (Dr. Tom Loman) Eva La Rue (Natalia Boa Vista) Originaltitel: CSI: Miami Regie: Larry Detwiler Drehbuch: Michael McGrale, Greg Bassenian Kamera: Darren Genet Altersempfehlung: ab 16