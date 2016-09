RTL 22:15 bis 23:10 Krimiserie CSI: Miami Folge: 219 Wessen Werk war Teufels Beitrag? USA 2011 2016-09-20 02:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Auf dem auf einer Insel gelegenen Anwesen von Marilyn Milner, einer ausgesprochen erfolgreichen Bestsellerautorin, wird das Hausmädchen Andrea tot aufgefunden. Die Umstände ihres Todes sind überaus mysteriös. Sie wurde ausgeblutet und mit dem Kopf nach unten aufgehängt. Bald stellt sich heraus, dass Andrea genau so umgebracht wurde, wie Marilyn Milner es in ihrem letzten Roman geschrieben hat. An diesem Fall ist nichts normal. Marilyn Milner scheint ein Phantom zu sein. Die Hausangestellten Lawrence und Kenny geben zu Protokoll, Marilyn in den letzten zwei Jahren nicht gesehen zu haben. Eine erfolgversprechende Spur scheint ein Fanbrief zu sein, der mit Blut geschrieben worden ist. Das Blut wird analysiert und stellt sich als das von Wes Rayburn heraus. Wes Rayburn ist aber offensichtlich ein totaler Spinner, der zwar zugibt, im Haus gewesen zu sein, und Andrea gebissen zu haben, behauptet aber, dass diese schon tot und ohne Blut war. Auch Marilyns Verleger, Joseph Crumbaugh, gerät ins Fadenkreuz der Ermittler und gibt zu, die tote Andrea gefunden zu haben. Da Joseph mit seinem Boot zur Insel gefahren ist, wird dieses untersucht, in der Hoffnung, dort die Unmengen Blut zu finden, die Andrea entnommen worden sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Caruso (Lt. Horatio Caine) Emily Procter (Calleigh Duquesne) Jonathan Togo (Ryan Wolfe) Adam Rodriguez (Eric Delko) Christian Clemenson (Dr. Tom Loman) Rex Linn (Detective Frank Tripp) Omar Benson Miller (Walter Simmons) Originaltitel: CSI: Miami Regie: Gina Lamar Drehbuch: Melissa Scrivner Kamera: Ken Glassing Altersempfehlung: ab 16