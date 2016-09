RTL 20:15 bis 21:15 Krimiserie Bones - Die Knochenjägerin Wer hat hier sein Gesicht verloren? USA 2015 2016-09-20 00:30 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ein Jäger geht mit seinem Sohn in den Wald, um Rotwild zu jagen, als sie plötzlich über die Überreste eines Menschen stolpern. Der junge Jäger reagiert im Schock und schießt eine Ladung Schrot auf die Überreste. Leider befindet sich nun das Gesicht des Opfers in kleinste Teile verteilt im Wald, was eine Gesichtsrekonstruktion schier unmöglich macht. Zudem haben sich Coy-Wölfe über die Leiche hergemacht, sodass das Skelett nicht vollständig im Jeffersonian ankommt. Tatkräftige Unterstützung bekommt das Team des Jeffersonians von Dr. Beth Mayer, einer berühmten forensischen Anthropologin im Rentenalter. Dank ihrer Tipps kann Angela die Leiche identifizieren. Es handelt sich um den Immobilienmakler Justin Ross, der in seiner Freizeit online in einer Fantasy-Football-Liga spielt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emily Deschanel (Dr. Temperance "Bones" Brennan) David Boreanaz (Special Agent Seeley Booth) John Boyd (FBI Special Agent James Aubrey) T.J. Thyne (Dr. Jack Hodgins) Tamara Taylor (Dr. Camille Saroyan) Betty White (Dr. Beth Mayer) Michaela Conlin (Angela Montenegro) Originaltitel: Bones Regie: Randall Zisk Drehbuch: Gene Hong Kamera: Robert Reed Altman Musik: Sean Callery, Jamie Forsyth, Julia Newmann Altersempfehlung: ab 12