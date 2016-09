RTL NITRO 22:55 bis 00:15 Actionfilm Jonah Hex USA 2010 2016-09-20 03:25 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Sezessionskrieg ist seit zehn Jahren vorbei, doch Jonah Hex hat seine Uniform nie ausgezogen. Der Südstaatenoffizier weigerte sich kurz vor dem Ende des Bürgerkrieges, ein Krankenhaus niederzubrennen. Dabei tötete er auch den Sohn seines Kommandanten Turnbull. Aus Rache ermordete der brutale Turnbull daraufhin Jonahs ganze Familie, ließ ihn hilflos dabei zusehen und versah sein Gesicht mit einem martialischen Brandzeichen. Schwer verletzt überlebt Hex sein Martyrium und zieht seither als einsamer, wortkarger Kopfgeldjäger durchs Land. Eines Tages sieht er die Chance auf Rache gekommen: Für das amerikanische Militär soll er einen heiklen Auftrag erledigen und sich einem Terroristen entgegenstellen, der die Vereinigten Staaten mit Hilfe einer Massenvernichtungswaffe ins Chaos stürzen will. Der Schurke ist niemand anderes als der tot geglaubte Turnbull. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Brolin (Jonah Hex) Megan Fox (Lilah) John Malkovich (Quentin Turnbull) Will Arnett (Lieutenant Grass) Michael Shannon (Doc Cross Williams) John Gallagher Jr. (Lieutenant Evan) Tom Wopat (Colonel Slocum) Originaltitel: Jonah Hex Regie: Jimmy Hayward Drehbuch: Mark Neveldine, Brian Taylor Kamera: Mitchell Amundsen Musik: Marco Beltrami, Mastodon Altersempfehlung: ab 16