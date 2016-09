New Mexico im Jahre 1886: Samuel Jones hat vor zwanzig Jahren seine Familie im Stich gelassen, um mit den Indianern zu leben. Nun kehrt er zu seiner inzwischen erwachsenen Tochter Maggie zurück, die als Ärztin arbeitet und eine Farm bewirtschaftet. Der Empfang ist eisig, bei seiner Tochter stößt er auf Ablehnung. Sie will ihn nicht in der Nähe ihrer Kinder sehen. Doch dann wird Maggies Lebensgefährte Brake von marodierenden Indianern umgebracht und ihre Tochter Lily verschleppt. Maggie ist gezwungen, ihren Vater um Hilfe zu bitten. Gemeinsam nehmen sie die Verfolgung der gewalttätigen Horde auf, die von einem indianischen Hexer angeführt wird und Lily in Mexiko in die Sklaverei verkaufen will. Wenn die Bande die Grenze erreicht, ist Lily für immer verloren. Es kommt zu einem Wettlauf gegen die Zeit durch ein raues, lebensfeindliches Land. In Google-Kalender eintragen