RTL NITRO 19:25 bis 19:50 Comedyserie King of Queens Alte Geschichten USA 1999 2016-09-21 13:45 HDTV Doug, Carrie und Arthur sind zur Hochzeit von Carries altem Freund Todd eingeladen. Doug ahnt nicht, dass Carrie früher ein Verhältnis mit Todd hatte. Davon erfährt er erst durch seinen Freund Deacon. Doug ist wütend, auch wenn Carrie beteuert, dass die kurze Affäre ihr nichts bedeutet hat. Doch ihr Mann fühlt sich hintergangen und bloßgestellt. Arthur hat ganz andere Sorgen. Er hat sich vor Wochen beim Hochzeitsessen für Fisch vormerken lassen, will jetzt aber lieber Fleisch. Während Carrie und Doug sich streiten, tut er alles, um an ein Steak zu kommen. Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Victor Williams (Deacon Palmer) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Christina Cabot (Jill) Merrin Dungey (Kelly Palmer) Marc Goldsmith (Alex) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Josh Goldsmith, Cathy Yuspa Kamera: James W. Roberson Musik: Andrew Gross