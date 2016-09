RTL NITRO 16:55 bis 17:45 Actionserie Renegade - Gnadenlose Jagd Ein trauriges Wiedersehen USA 1993 2016-09-21 11:20 Live TV Merken Dem verurteilten Mörder Bob Kattrain gelingt es, aus dem Gefängnis auszubrechen. Nun schwört er an dem Polizisten Rache, der ihn vor Jahren ins Gefängnis gebracht hat. Doch als Reno erfährt, wer dieser Polizist war, ist er alarmiert: Renos Vater, Sergeant Douglas Raines, war damals für die Verhaftung zuständig. Also fährt Reno nach Chicago, um seinen Vater zu warnen. Doch auch Kattrain hat sich schon auf den Weg zu Sergeant Raines gemacht und dieser kann sich noch gut an den Verbrecher erinnern... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorenzo Lamas (Reno Raines) Branscombe Richmond (Bobby Six Killer) Kathleen Kinmont (Cheyenne Phillips) Don Stroud (Bob Kattrain) Charles Napier (Sergeant Raines) John Lavachielli (Peter Bridges) Cindy Ambuehl (Toy) Originaltitel: Renegade Regie: Terrence O'Hara Drehbuch: Bill Nuss, Richard C. Okie Kamera: Kenneth L. Gibb Musik: Roger Neill