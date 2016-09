RTL NITRO 13:20 bis 13:45 Comedyserie Hör' mal, wer da hämmert! Das Weltall ruft USA 1998 Live TV Merken Tim erfährt, dass die Firma Binford die Nasa sponsort. Beim nächsten Raumflug soll nun ein neuartiges Binford-Werkzeug mit ins All genommen werden - begleitet von einem ausgewählten Binford-Mitarbeiter. Natürlich melden Al und Tim sich zum Auslese-Wettbewerb für den anstehenden Raumflug an, und mit Hilfe einiger Tricks gelingt es Tim tatsächlich, das Nasa-Testgelände als glücklicher Gewinner des Shuttle-Fluges zu verlassen. Begeistert setzt Tim seine Familie von seinem bevorstehenden Abenteuer in Kenntnis. Der Höhenflug erfährt jedoch einen Dämpfer, als Tim bemerkt, dass sein Sohn Mark wieder einmal in einer ernsten Pubertätskrise steckt und dringend des väterlichen Rats und Beistandes bedarf. Nun muss der abenteuerlustige Heimwerker sich zwischen dem Ruf des Weltalls und seinen irdischen Pflichten als Familienvater entscheiden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tim Allen (Tim Taylor) Patricia Richardson (Jill Taylor) Jonathan Taylor Thomas (Randy Taylor) Zachery Ty Bryan (Brad Taylor) Taran Noah Smith (Mark Taylor) Richard Karn (Al Borland) Debbe Dunning (Heidi Keppert) Originaltitel: Home Improvement Regie: Peter Bonerz Drehbuch: Susan Estelle Jansen Kamera: Donald A. Morgan