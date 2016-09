RTL NITRO 09:10 bis 09:55 Krimiserie Matlock Der verhasste Mr. Haskins (1) USA 1994 Live TV Merken Matlock und seine Tochter Leanne werden vom jungen Anwaltskollegen Sam Haskins zu einem Kurzurlaub nach Hawai eingeladen. Dankbar für eine Auszeit nehmen die beiden das Angebot an. Doch die Idylle währt nicht lange. Ein Fotograf, der Sam schon länger bedrängte, wird ermordet aufgefunden. Sofort gerät der junge Anwalt in Verdacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andy Griffith (Ben Matlock) Brynn Thayer (Leanne McIntyre) Daniel Roebuck (Cliff Lewis) John Beck (Paul Cox) Kale Browne (Brian Lowry) Marsha Dietlein (Joanne Walters) Michael C. Gwynne (Richard Pepp) Originaltitel: Matlock Regie: Frank Thackery Drehbuch: Anne Collins Kamera: Jiggs Garcia Musik: Artie Kane

