RTL NITRO 07:35 bis 08:20 Krimiserie Law & Order Blutdiamanten USA 2001 Live TV Merken Auf dem Bürgersteig wird der Banker John Hammins erschossen. Richard Powell, Diamantenhändler und Freund von Hammins wird am Tatort entführt. Einige Tage später wird Powells Leiche entdeckt. Seine Hand wurde abgetrennt und seine Kehle durchgeschnitten. Briscoe und Green glauben, dass Hammins und Powell zum Zeitpunkt des Überfalls gestohlene Diamanten im Wert von mehreren Millionen Dollar bei sich hatten - doch diese bleiben unauffindbar. Die erste Spur führt zu einer Bande aus Sierra Leone. In diesem Zusammenhang wird Umaru Gasana als Mörder von Powell identifiziert. In seinem Apartment werden die Tatwaffe und die Machete, mit der Powells Hand abgetrennt wurde, gefunden. McCoy möchte wissen, woher die Täter die Information hatten, dass Powell und Hammins im Besitz der Diamanten waren. Bei den gestohlenen Steinen handelt es sich um sogenannte Blutdiamanten, die aus Konfliktgebieten in Afrika stammen und deren Handel weltweit geächtet ist. Sie stellen fest, dass Hammins Direktor einer Bank war, die zum Diamanten-Konzern Girard L.T.D. gehört. McCoy glaubt zu wissen, was passiert ist: Der Erbe des Unternehmens, Henri Girard, kam Hammins' Diamantendiebstahl auf die Schliche und hat deshalb Gasana auf ihn und seinen Komplizen angesetzt. In der Verhandlung weist Girard jede Verwicklung in den Raubüberfall von sich. Doch ausgerechnet Powells Vater gesteht, dass er von dem geplanten Diamantendiebstahl seines Sohnes wusste und Girard einen Tipp gegeben hatte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dianne Wiest (Nora Lewin) Sam Waterston (Jack McCoy) Jesse L. Martin (Detective Eddie Green) Jerry Orbach (Detective Lennie Briscoe) Michael Hayden (Henri Girard) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Elisabeth Röhm (A.D.A. Serena Southerlyn) Originaltitel: Law & Order Regie: Richard Dobbs Drehbuch: Barry Schindel

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 368 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 128 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 128 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 128 Min.