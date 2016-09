VOX 22:50 bis 23:50 Reportage Goodbye Deutschland! Die Auswanderer D Stereo 16:9 HDTV Merken Familie Schimke aus dem westfälischen Soest ist die Familie, die Goodbye Deutschland am längsten begleitet - seit über 10 Jahren. Als 'Goodbye Deutschland'-Auswanderer der ersten Stunde zog Dr. Thomas Schimke mit seiner Frau Eva und den beiden Kindern im Juni 2006 nach Nordschweden, ins 2.500-Seelen-Dorf Pajala, nur 100 Kilometer vom Polarkreis entfernt. Der Facharzt und die Röntgenassistentin hatten drei Wünsche, die ihnen in der Deutschen Heimat niemand zu erfüllen wusste: Mehr Geld zum Leben, mehr Zeit für einander und ein eigenes Haus für mehr Platz. Mittlerweile sind sie zu fünft und die 18-jährige Tochter hat ihren ersten Freund. Wie geht es den Auswanderern heute und welche Herausforderungen mussten sie seitdem in der Ferne meistern? Und vermissen sie etwas an Deutschland? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Goodbye Deutschland! Die Auswanderer