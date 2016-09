VOX 20:15 bis 22:50 Show Die Höhle der Löwen Der "Lalatz" - ein langes Lätzchen, das auch als Tischset dient D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken LaLatz: Eva Schrader (42) wagt sich in "Die Höhle der Löwen" und stellt den fünf Investoren ihre Erfindung vor - den 'Lalatz'. Als Mutter von vier Kindern war es die Krefelderin leid, nach jedem Essen den Tisch und die Kleidung ihrer Kinder komplett zu reinigen. So ist die Idee des extra langen Lätzchens, das gleichzeitig auch als Tischset dient, entstanden. Die ersten Prototypen nähte Eva Schrader noch selbst mit der Nähmaschine, 2014 wurde dann aus der Idee ein Unternehmen. Die 42-Jährige investierte ihr eigenes Geld in die ersten Produktionen. Einige hundert Lätzchen wurden schon verkauft, aber um ihre Erfindung in die Läden zu bringen, braucht Eva Schrader einen strategischen Partner und natürlich eine kräftige Finanzspritze. Ihr Vorschlag an die 'Löwen': 100.000 Euro für 10 Prozent Firmenanteile. Glasello: 125.000 Euro wünschen sich José Luis Llorens Garcia (42) und Stevan Sokola (49). Im Gegenzug sind die beiden bereit 15 Prozent der Anteile an ihrer GmbH abzugeben. Das Produkt, das die beiden vorstellen, haben sie "Glasello" getauft. Bei 'Glasello? handelt es sich um einen mobilen Reinigungs- und Desinfektionsstick, speziell für die Ränder von Trinkgläsern, Getränkedosen und Essbesteck. Eineinhalb Jahre Entwicklungsarbeit stecken in der kleinen Erfindung, mit der José und Stevan Viren und Bakterien den Kampf ansagen wollen. Die nächste Herausforderung ist allerdings der Pitch vor den "Löwen" - wenn der gelingt und die beiden es schaffen, die Investoren zu begeistern, waren die bislang 1.000 verkauften Exemplare des "Glasello" nur der Anfang einer Erfolgsgeschichte. Papa Türk: Zu einem leckeren Döner Kebab gehören auch eine richtige Portion Knoblauchsauce und extra viel Zwiebeln. Wäre da nur nicht der daraus resultierende schlechte Atem. Die beiden Bremer Roman Will (30) und Jan Plewinski (30) wollen jetzt Abhilfe schaffen. 'Papa Türk ist das erste Erfrischungsgetränk, das den wunderschönen Zusatznutzen hat, Atem- und Essensgerüche zu neutralisieren?, erklärt Roman Will den "Löwen" das Produkt. Die Wirkung der Papa-Getränke kommt vom grünen Blattfarbstoff Chlorophyll. Mittlerweile haben sie drei verschiedene Sorten im Angebot und sind regional in den Dönerläden und Supermärkten erhältlich. Erzählen können die beiden Bremer natürlich viel, doch wie sieht es mit einem geruchsfesten Beweis aus? Dafür haben sowohl Jan als auch Roman im Beisein von Moderator Amiaz Habtu vorab einen Döner mit entsprechend viel Knoblauch und Zwiebeln gegessen - doch nur einer trank anschließend Papa Türk. "Löwe" Ralf Dümmel wagt sich an den Geruchstest. Werden sie den bestehen? Und schaffen sie es auch mit ihrem Getränk einen oder mehrere "Löwen" für einen Deal von 400.000 Euro für 25 Prozent der Firmenanteile zu begeistern? intueat: Mit ihrem weltweit einzigartigen Onlineprogramm intueat wollen die promovierenden Medizinstudenten Mareike Awe (23) und Marc Reinbach (24) aus Düsseldorf den Diäten den Kampf ansagen. 'So hart es klingt: Deutschland ist zu dick! Jeder zweite Deutsche ist übergewichtig und über 90 Prozent aller Diäten funktionieren nicht. Diäten arbeiten mit Regeln und Verboten gegen unseren Körper?, erklärt Marc Reinbach. 'Intuitives Essen. Intueat ist genau das Gegenteil. Intuitive Esser essen genau dann wenn sie hungrig sind, genießen das worauf sie Appetit haben und sie hören auf, wenn sie satt sind?, so Mareike Awa. Um dieses neue Bewusstsein wieder zu schaffen, bieten die beiden Gru¨nder auf ihrer Homepage ein 12-wöchiges Programm an. Mithilfe von wöchentlichen Lektionen in Form von Videos und PDFs, professionell entwickelten Mentaltrainings für die Unterstützung des Unterbewusstseins (90% der täglichen Entscheidung werden durch das Unterbewusstsein getroffen), einem Erfolgstagebuch zur persönlichen Entwicklung, der Unterstützung durch die gesamte intueat-Community, den persönlichen Teilnehmersupport durch das intueat-Team und mit Hilfe einer ordentlichen Portion Motivation lernen die Teilnehmer ihren Körper und ihre wahren Be In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Amiaz Habtu Gäste: Gäste: Judith Williams, Frank Thelen, Jochen Schweizer, Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer Originaltitel: Die Höhle der Löwen