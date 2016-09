VOX 19:00 bis 20:00 Dokusoap Das perfekte Dinner Tag 2: Malina, Landkreis Fulda / Aperitif: Sommerliche Zitronenlimonade mit Ingwerlikör / Vorspeise: Kürbis-Gnocchi in Salbeibutter auf Feldsalat / Hauptspeise: Überbackenes Ricotta-Spinat-Hähnchen mit Süßkartoffeln aus dem Ofen, Rote Bete-Chips und Guacamole / Nachspeise: Weißes Mousse mit Honig-Nektarinen und Fruchtsauce D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Malina, 22 Jahre: Aperitif: Sommerliche Zitronenlimonade mit Ingwerlikör Vorspeise: Kürbis-Gnocchi in Salbeibutter auf Feldsalat Hauptspeise: Überbackenes Ricotta-Spinat-Hähnchen mit Süßkartoffeln aus dem Ofen, Rote Bete-Chips und Guacamole Nachspeise: Weißes Mousse mit Honig-Nektarinen und Fruchtsauce In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Das perfekte Dinner