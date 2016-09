VOX 08:50 bis 09:50 Dokusoap Verklag mich doch! D 2011-2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Als Familie Rosenbeck ein bewohntes Haus erbt, beginnt für sie die schwerste Zeit ihres Lebens: Zuerst sollen sie eine hohe Erbschaftssteuer zahlen, dann verklagen die Mieterinnen sie auf Reparaturkosten, und zu allem Überfluss scheint das Haus unverkäuflich zu sein. Immobilienmaklerin Sigrun Schmidt setzt den Kaufpreis immer weiter herab. Aber als sich seltsame Vorfälle häufen, merken die Rosenbecks, dass sie nicht an eine seriöse Maklerin, sondern an eine Betrügerin geraten sind. Die Familie gerät immer mehr in finanzielle Not. Kann die Familie rechtlich gegen die skrupellose Maklerin vorgehen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Karsten Dusse, Matthias Klagge, Funda Bicakoglu Originaltitel: Verklag mich doch!

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 248 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 104 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:50 bis 09:50

Seit 48 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:55 bis 10:55

Seit 43 Min.