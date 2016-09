VOX 06:45 bis 07:45 Dokusoap Verklag mich doch! D 2011-2014 Stereo 16:9 Live TV Merken Der 13-jährige Lennox dreht seit der Trennung seiner Eltern total am Rad und mutiert immer mehr zum Problemkind. Sehr zum Leidwesen seiner Mutter Nicola Wenkel hat er Gefallen daran gefunden, alles zu klauen, was er in die Finger bekommt. In ihrer Verzweiflung wendet sich Nicola an das Jugendamt, doch Lennox verändert sich immer mehr, er wird sogar gewalttätig. Und juristisch kann ihm keiner was, denn mit 13 Jahren ist er noch nicht strafmündig. Nicola sieht sich gezwungen, selbst zu illegalen Mitteln zu greifen, um ihren Sohn wieder auf den rechten Weg zu bringen. Die Folgen sind fatal. 'Schatten der Vergangenheit': Wird ein Auto gestohlen, meldet man den Verlust der Polizei und die Versicherung zahlt den Schaden. Bei Verletzungen des geistigen Eigentums sieht die Sache nicht so eindeutig aus. Und genau das hat sich Sabine Schröder zunutze gemacht. Sie behauptet plötzlich, Mitautorin eines Mode-Ratgebers zu sein und fordert horrenden Schadenersatz von ihrer ehemaligen besten Freundin und Buchautorin Anke Siebrecht. Aber eine Zahlung würde den gemeinsamen Laden von Anke und ihrem Mann in den Ruin stürzen. Einziger Ausweg: ein Vergleich, bei dem Sabine zur Teilhaberin gemacht wird. Jedoch haben sich die Siebrechts den Teufel ins Geschäft geholt, den sie nicht loswerden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Karsten Dusse, Matthias Klagge, Funda Bicakoglu Originaltitel: Verklag mich doch!

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 368 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 128 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 128 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 128 Min.