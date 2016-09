ONE 22:00 bis 22:30 Comedyserie Coupling - Wer mit wem? Schlafenszeit GB 2004 2016-09-20 01:30 Stereo 16:9 Merken Sally würde am liebsten jede Nacht mit Steven verbringen, doch der sehnt sich nach einem Abend in seiner eigenen Wohnung, alleine. Er beschließt, dass er nach der Dinnerparty bei Sally das Weite suchen wird. Am Abend läuft allerdings einiges aus dem Ruder, was nicht nur an Janes Gast Oliver liegt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jack Davenport (Steve Taylor) Sarah Alexander (Susan Walker) Gina Bellman (Jane Christie) Ben Miles (Patrick Bateman) Kate Isitt (Sally Harper) Richard Mylan (Oliver Morris) Jack Brough (Till Guy) Originaltitel: Coupling Regie: Martin Dennis Drehbuch: Steven Moffat Musik: Simon Brant