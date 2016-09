ONE 20:15 bis 21:15 Krimiserie Der Bestatter Folge: 9 Schlachtplatte CH 2013 2016-09-20 23:45 Merken Der Metzger Ruedi Latz hängt kopfüber im brodelnden Wurstkessel. Das Gesicht des Toten ist bis zur Unkenntlichkeit verbrüht. Klarer Hauptverdächtiger ist der deutsche Arzt Norbert Fassbender. Er hat der feschen Metzgerin Elsbeth Latz offenbar schamlos den Hof gemacht und ihren Mann Ruedi skrupellos aus dem Weg geräumt. Der mörderische Doktor ist spurlos verschwunden. Weil Anna-Maria mit Bundespolizist Pedro unterwegs ist, um den Hintermännern in Sachen illegaler Organhandel auf die Schliche zu kommen, zieht Reto Doerig den Bestatter für die Ermittlungen im Agglo-Milieu bei. Dr. Norbert Fassbender muss eine getriebene Seele gewesen sein - so viel findet Reto Doerig schnell heraus. Offenbar blieben nach der kürzlichen Praxisübernahme durch Fassbender plötzlich die Patienten weg. Als Grund vermutet Arztgehilfin Birgit Angenfort simpel und einfach 'Deutschenhass'. Hielt Dr. Fassbender die gesellschaftliche Isolation nicht mehr aus, ergriff er die Flucht nach vorne und suchte Zärtlichkeit bei Elsbeth Latz? Mit tödlichen Konsequenzen für Ehemann Ruedi? Doch so einfach geben sich Doerig und Luc nicht mit der eindeutigen Verdachtslage zufrieden. Sie nehmen den gesamten Freundes- und Bekanntenkreis vom Ehepaar Latz in die Zange und fördern allerlei Schmutzwäsche zutage. Offenbar hatten nebst Dr. Fassbender noch andere Männer Gefallen an der attraktiven Metzgerin gefunden, der gutmütige Ruedi war also nicht nur ihm im Weg. So hatte beispielsweise auch Elsbeths Jugendliebe Alex Klingler große Pläne mit seiner Verflossenen. Ehemann Ruedi kam nicht darin vor. Luc Conrad schwebt im siebten Himmel - Jetzt muss es einfach klappen mit Anna-Maria! Seine Eifersucht auf Pedro kommt Luc aber sehr schnell wieder in die Quere, zum Ärger von Anna-Maria. In ihrer Not vertraut sich die Polizistin Erika an und macht ihr ein Geständnis, bei dem der eigentlich sonst ziemlich toleranten Frau der Mund offen stehen bleibt. Um die Organhändler zur Strecke zu bringen, plant Pedro eine spektakuläre Aktion. Er wird dabei nicht davor zurückschrecken, seine Informantin Eva Ciobanu in tödliche Gefahr zu bringen. Eva macht mit. Zum einen will sie die Mörder ihres Mannes ihrer gerechten Strafe zuführen. Und dann will Pedro sie auch für ihre Risikobereitschaft entschädigen und die für Tochter Polina lebensrettende medizinische Versorgung finanzieren. Als Luc von der geplanten Aktion erfährt, versucht er verzweifelt, Eva Ciobanu von ihrem Vorhaben abzubringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Müller (Luc Conrad) Barbara Maurer (Anna-Maria) Suly Röthlisberger (Erika) Samuel Streiff (Reto Dörig) Reto Stalder (Fabio Testi) Martin Ostermeier (Semmelweis) Carlos Leal (Pedro) Originaltitel: Der Bestatter Regie: Markus Welter Drehbuch: Katja Früh Kamera: Brian D. Goff Musik: Raphael Benjamin Meyer Altersempfehlung: ab 12