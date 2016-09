ONE 19:05 bis 20:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 72 D 2005 Stereo Live TV Merken Nachdem Alexander den gemeinsamen Neuanfang hat platzen lassen, stürzt sich Laura verzweifelt in ihre Arbeit. Dabei gerät sie heftig mit Robert aneinander, der versucht, ihr das Leben schwer zu machen. Als Laura auf eine wichtige Lieferung für ihre Pralinen wartet, verweigert er die Annahme. Einzig Lars scheint in diesen Zeiten Laura beizustehen. Charlotte weiß nach dem niederschmetternden Krebsbefund nicht, was sie machen soll. Werner ahnt nicht, dass Brunos gescheiterte Behandlung der Grund für ihr Befinden ist. Cora versucht indes, Bruno loszuwerden. Doch der lässt sich nicht so leicht abbügeln und erscheint im Fürstenhof. Werner ertappt Cora dabei, wie sie dem Scharlatan Geld in die Hand drückt. Nach der Enttäuschung mit Laura ist Alexander niedergeschlagen. Alfons und Robert spenden ihm Trost und erinnern ihn daran, dass seine wunderbare Verlobte Katharina ihn über alles liebt. Tatsächlich scheinen sich die beiden wieder anzunähern... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Gregory B. Waldis (Alexander Saalfeld) Wayne Carpendale (Lars Hoffmann) Claudia Wenzel (Cora Franke) Mona Seefried (Charlotte Saalfeld) Simone Heher (Katharina Klinker-Emden) Lorenzo Patané (Robert Saalfeld) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Alexander Wiedl, Dieter Schlotterbeck Drehbuch: Günter Overmann