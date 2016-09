tagesschau24 19:15 bis 20:00 Dokumentation Jammer-Ossi und Besser-Wessi Die Geschichte eines Klischees D 2015 2016-09-24 09:15 Live TV Merken Zwei Begriffe sind mit Klischees behaftet wie kaum andere: der "Ossi" und der 'Wessi'. Sie stehen für ein historisch einmaliges Ereignis, aber auch für Identität, Ressentiments, Heimat. Irgendwann mit dem Beitritt der DDR zum Bundesgebiet war klar, dass es keine Vereinigung auf Augenhöhe sein würde. Nicht nur die D-Mark und die Marktwirtschaft kamen aus dem Westen, auch völlig neue Einstellungen und Werte bestimmen von nun an das Leben in der DDR. Der ersten Euphorie folgte Ernüchterung. Die Begriffe "Ossi" und "Wessi" spiegeln die wechselseitigen Vorurteile wieder.Den zweiten Teil strahlt tagesschau24 am 22. September um 20.15 Uhr aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Jammer-Ossi und Besser-Wessi Regie: Stefan Hoge