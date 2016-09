n-tv 01:10 bis 01:50 Dokumentation Denk ich an Deutschland - Spaltet die Flüchtlingskrise die Nation? Spaltet die Flüchtlingskrise die Nation? D 2016 16:9 Live TV Merken Die Diskussion um die Flüchtlingspolitik spaltet Deutschland. Optimistische Befürworter unlimitierter Zuwanderung auf der einen, Bedenkenträger aus Sorge vor Überfremdung und ansteigender Kriminalität auf der anderen Seite. Die n-tv Dokumentation reist durch ein verunsichertes Land. Von Besuchen in Flüchtlingsheimen bis hin zur Begleitung der Bundespolizei bei Razzien und Abschiebungen: n-tv widmet sich der Debatte aus allen Blickwinkeln. Zieht sich jetzt ein Riss durch die Gesellschaft? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Denk ich an Deutschland