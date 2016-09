WDR 23:40 bis 01:15 Drama Ruhm A, CH, D 2012 Nach dem Roman von Daniel Kehlmann Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein Mann kauft ein Mobiltelefon. Doch die seltsamen Anrufe, die er bekommt, gelten einem anderen; nach anfänglichem Zögern lässt er sich auf das Spiel mit der fremden Identität ein, beginnt ein Leben in zwei Welten. Ein Schauspieler wird von einem Tag auf den anderen nicht mehr angerufen, als hätte jemand sein Leben an sich gerissen. Mehr aus Gelegenheit ergreift der Filmstar die Chance, der Bekanntheit zu entrinnen, indem er sich als Imitator seiner selbst ausgibt. Bis er erkennen muss, dass es kein Zurück mehr gibt. Ein bewunderter Schriftsteller macht eine Südamerika-Lesereise in Begleitung seiner Freundin, deren größter Albtraum es ist, in einer seiner Geschichten vorzukommen. Ein Internetblogger wiederum wünscht sich nichts sehnlicher, als eine Romanfigur zu sein, hat er sich selbst doch längst hoffnungslos in Internetforen verloren. Eine erfolglose Krimiautorin wird auf einer Gruppenreise im ehemaligen Ostblock vergessen, eine todkranke Dame hadert auf dem Weg zu einer Sterbehilfeorganisation mit dem Erzähler, der dieses Schicksal für sie vorgesehen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Senta Berger (Rosalie) Heino Ferch (Ralf Tanner) Julia Koschitz (Elisabeth) Stefan Kurt (Leo Richter) Thorsten Merten (Klaus Rubinstein) Gennadi Vengerov (Askisischer Beamter) Gabriela Maria Schmeide (Maria Rubinstein) Originaltitel: Ruhm Regie: Isabel Kleefeld Drehbuch: Isabel Kleefeld, Daniel Kehlmann Kamera: Rainer Klausmann Musik: Annette Focks Altersempfehlung: ab 12