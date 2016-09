WDR 22:10 bis 23:40 Drama Das Leben ist nichts für Feiglinge D 2012 Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nachdem seine geliebte Frau Babette ausgerechnet im Kindergarten unglücklich zu Tode kommt, muss Markus Färber seine 15-jährige Tochter Kim alleine erziehen. Wie soll der Alltag für den Witwer und die Tochter nach solch einem Schicksalsschlag weitergehen? Kim ist von Reue gequält: Vor dem Tod ihrer Mutter hätte sie ihr gerne gezeigt, wie sehr sie sie liebt. Doch nun ist es zu spät. Die Lage scheint hoffnungslos, als der Teenager sich noch weiter zurückzieht, und Markus unter dem zunehmenden Druck an den Rand einer Depression gerät. Doch Markus' Mutter Gerlinde bemüht sich, das normale Familienleben so gut wie möglich aufrechtzuerhalten. Bis sie von ihrem Arzt erfährt, dass sie ein Krebsleiden hat. Inmitten dieser dramatischen Situation traut sich Gerlinde nicht, ihrer Familie ihre Krankheit mitzuteilen. Also gibt sie vor, auf eine Reise zu gehen, engagiert eine Pflegehilfe namens Paula und zieht sich in ihrer Wohnung zurück. Doch es dauert nicht lange, bis Markus die Wahrheit entdeckt. Als Kim mit ihrem Freund, dem Schulbrecher Alex nach Dänemark ausreißt, bleibt Markus nichts anderes übrig, als sich zusammen mit seiner krebskranken Mutter und ihrer leicht skurrilen Pflegerin Paula auf die Suche nach ihr zu machen. Die Reise an den alten Ferienort in Dänemark schweißt die Familienmitglieder wieder zusammen und zeigt, dass man jeden Moment im Leben - auch wenn es hart ist - genießen sollte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wotan Wilke Möhring (Markus Färber) Helen Woigk (Kim Färber) Christine Schorn (Gerlinde Färber) Frederick Lau (Alex) Rosalie Thomass (Paula) Edin Hasanovic (Franz) Philipp Baltus (Sven) Originaltitel: Das Leben ist nichts für Feiglinge Regie: André Erkau Drehbuch: Gernot Gricksch Kamera: The Chau Ngo Musik: Christoph Blaser, Steffen Kahles Altersempfehlung: ab 12