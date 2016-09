WDR 21:00 bis 21:45 Magazin Quarks & Caspers: Unsere Haut - Alles, was ihr wissen wollt! Unsere Haut - Alles, was ihr wissen wollt! / Was erzählt die Haut? / Macht Stress wirklich Pickel? D 2016 2016-09-25 16:15 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Gänsehaut und Narben, Schamesröte, Pickel und Falten - das größte Organ unseres Körpers zeigt oft mehr von uns, als uns lieb ist. Die Haut schützt uns nicht nur, sondern sie kann auf Millimeter genau tasten, atmen und sogar riechen, Gefühle erzeugen und sich jeden Sonnenbrand merken. Unsere Haut kann auch verraten, ob innere Organe erkrankt sind und in welcher Verfassung sich unsere Psyche befindet. Deshalb setzen wir alles daran, dass unsere Haut gepflegt ist und schön - und versuchen mit ihr auch unsere Seele zu pflegen. Aber "Welche Pflege hilft wirklich?", "Warum haben die einen eine schöne Haut und die anderen nicht?", "Macht Stress wirklich Pickel?" Die Zuschauer haben viele Fragen zum Thema Haut gestellt - Ralph Caspers antwortet. Ist Sonnenschutz die beste Hautpflege? Wenn die Haut älter wird, bekommt sie Falten und Leberflecke, wird schrumpelig und trocken. Die Gründe für die Alterungsprozesse sind nur zu 20 Prozent in unseren Genen zu finden. Denn 80 Prozent der Hautalterung gehen auf Umwelteinflüsse zurück - besonders auf das Sonnenlicht. Wie genau die Schädigungen durch das UV-Licht beispielsweise bei einem Sonnenbrand ausgelöst werden, ist dabei noch nicht vollständig erforscht. Sicher ist aber, dass jeder Sonnenbrand bleibende Schäden in der DNA von Hautzellen verursacht und die Zellen sich insofern jeden Sonnenbrand "merken". "Quarks und Caspers" erklärt die Hautalterung - und wie sinnvoll der Sonnenschutz ist. Was erzählt die Haut? Jeder Mensch hat Narben auf der Haut. Manche tragen ihre Narben wie Trophäen, andere versuchen ihre Narben unter der Kleidung oder unter viel Schminke zu verstecken. Narben fallen auf, weil sie aus einem Bindegewebe bestehen, das weniger Kollagen enthält als die gesunde Haut. Narben erzählen uns, dass wir verletzbar sind - und unsere Haut eine großartige, aber auch empfindliche Hülle ist. "Quarks und Caspers" hat Zuschauer besucht und sich die ergreifenden Geschichten ihrer Narben erzählen lassen. Macht Stress wirklich Pickel? Von Neurodermitis-Patienten wissen Ärzte seit langem, dass psychischer Stress Auswirkungen auf die Haut der Patienten hat. Doch ist das auch bei gesunden Menschen so? "Quarks und Caspers" erforscht die schrägen Mechanismen, mit denen unsere Haut mit unserer Psyche verbunden ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ralph Caspers Originaltitel: Quarks & Caspers