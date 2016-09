WDR 11:05 bis 11:55 Dokusoap Nashorn, Zebra & Co. Tiergeschichten aus dem Tierpark Hellabrunn Warum Panzernashörner tauchen? D 2011 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Elefantenbaby Jamuna wird von den Tierpflegern mit der Flasche aufgezogen. Aber natürlich soll Jamuna ein richtiger Elefant werden, deshalb braucht sie unbedingt Kontakt zu ihren Artgenossen. Loris sind Schleckermäuler, sie lieben Honig, Brei und süße Sachen. Doch was sagt der Zahnarzt dazu? Die Mhorrgazellenanlage morgens um sieben: Die Herde ist schon draußen und grast ganz gemütlich, aber Gazelle Iva fehlt! Bei den Panzernashörnern wird renoviert, doch warum tauchen die gleich ab? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nashorn, Zebra & Co.