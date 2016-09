Super RTL 22:05 bis 22:35 Comedyserie Trophy Wife Eine schlimme Bescherung USA 2013 Stereo HDTV Merken Kate, Pete, Diane und Jackie wachen am Weihnachtsmorgen verkatert im Wohnzimmer auf - ohne Erinnerung an die letzte Nacht. Das Haus versinkt im Chaos und die Geschenke für die Kinder sind verschwunden. Während die Erwachsenen sich um ein schönes Weihnachtsfest bemühen, müssen sie zusammen die Puzzleteile der letzten Nacht zusammensetzen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bradley Whitford (Pete Harrison) Malin Åkerman (Kate Harrison) Marcia Gay Harden (Diane Buckley) Michaela Watkins (Jackie Fisher) Natalie Morales (Meg) Albert Tsai (Bert Harrison) Bailee Madison (Hillary Harrison) Originaltitel: Trophy Wife Regie: John Fortenberry Drehbuch: Lindsey Shockley Kamera: Michael A. Price Musik: Gabriel Mann