Super RTL 20:15 bis 22:05 Drama Eiskalte Engel USA 1999 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Stiefgeschwister Sebastian und Kathryn leben gemeinsam im puren Luxus und ohne die Aufsicht ihrer Eltern. Gelangweilt vom normalen Leben und auf der Suche nach Ablenkung manipulieren sie Schicksale, verführen die Menschen in ihrer Reichweite und hintergehen jeden, den sie kennen. Als Sebastians und Kathryns Aufmerksamkeit auf die Tochter des neuen Schuldirektors fällt, entbrennt bei den beiden ein Wettstreit. Dafür zieht das Geschwisterpaar die tugendhafte sowie höfliche Annette in ihre Intrigen und macht sie zum Objekt der Wette. Der siegessichere Sebastian soll die unnahbare Schöne verführen und spielt ihr dafür Gefühle vor. Aber nicht nur sie ist es, die mit der Zeit ihr Herz an ihn verliert... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah Michelle Gellar (Kathryn Merteuil) Ryan Phillippe (Sebastian Valmont) Reese Witherspoon (Annette Hargrove) Selma Blair (Cecile Caldwell) Louise Fletcher (Helen Rosemond) Joshua Jackson (Blaine Tuttle) Eric Mabius (Greg McConell) Originaltitel: Cruel Intentions Regie: Roger Kumble Drehbuch: Roger Kumble Kamera: Theo van de Sande Musik: Edward Shearmur Altersempfehlung: ab 16