Super RTL 19:15 bis 19:45 Trickserie Die Nektons - Abenteurer der Tiefe Der einsame Jim CDN, AUS 2015 2016-09-27 13:50 Stereo HDTV Live TV Merken Die Nektons bekommen Besuch von alten Bekannten. Der Umweltaktivist Bob Gorman und seine Tochter Jess haben eine ganz besondere Überraschung dabei: eine weibliche Floreana-Schildkröte. Diese wollen sie mit Jim, dem einzig verbliebenen männlichen Exemplar, vereinen. Dafür müssen die Nektons ihnen Jims Geheimversteck verraten. Doch kaum hat man das Schildkrötenpaar zusammengebracht, ist es auch schon verschwunden. Die Spur führt zu dem zwielichtigen Geschäftsmann Sebastian Conger. Was er wohl im Schilde führt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Deep Altersempfehlung: ab 6