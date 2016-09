Super RTL 17:15 bis 17:40 Trickserie Ninjago - Das Jahr der Schlangen Folge: 26 Der Ultimative Spinjitzu-Meister USA, DK, CDN, SIN 2011 2016-09-27 13:25 Stereo HDTV Live TV Merken Während Garmadon schwer bewaffnet in Ninjago einfällt, überlegen die Ninja fieberhaft, wie sie die Insel verlassen können. Im Tempel des Lichts entdecken sie den Kampfanzug des ersten Spinjitzu-Meisters. Als Lloyd ihn benutzt, um damit nach Ninjago zu kommen, erscheint sein Drachen, mit dem auch die anderen zurückfliegen können. Kaum sind sie vor Ort, entdecken sie das Ausmaß der Katastrophe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: NinjaGo: Rise of the Snakes Regie: Michael Helmuth Hansen Drehbuch: Dan Hageman, Kevin Hageman Musik: Michael Kramer, Jay Vincent Altersempfehlung: ab 6