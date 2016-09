Super RTL 13:25 bis 13:50 Trickserie Ninjago - Das Jahr der Schlangen Folge: 18 Wieder jung! USA, DK, CDN, SIN 2012 Stereo HDTV Live TV Merken Lloyd ist von seinem Training genervt. Er wünscht sich eine ganz normale Kindheit und hat kein Verständnis für die Ansichten seiner Lehrmeister. Da kommt es ihm gerade recht, dass Kai, Zane, Cole und Jay zum Museum gerufen werden, da dort eingebrochen wurde. Es ist erneut Lord Garmadon, der einen Weg sucht, die Ninja auszuschalten. Mit Hilfe seiner Mega-Waffe will er den 'Grundal', einen uralten Dinosaurier, wiedererwecken. Beherzt greifen die Ninja ein und es sieht auch zunächst danach aus, dass sie Garmadons Plan vereiteln können, als dieser fliehen muss. Doch während der Verfolgung stellen die vier fest, dass sie wieder Kinder sind. Scheinbar hat sich Lord Garmadons Wunsch auch auf sie übertragen. In der Zwischenzeit ist der "Grundal" zum Leben erwacht und macht Jagd auf die Ninja. In ihrer Verzweiflung bitten sie Lloyd um Hilfe. Der schleppt sie in einen Comicbuchladen, denn Rufus Mac Allister, der Besitzer, weiß alles über Monster. Sie erfahren, dass man den Grundal am besten mit einem Lichtschwert besiegen kann. Allerdings müssen die Schwerter in einem Wettbewerb gewonnen werden. Alle Hoffnungen ruhen nun auf Lloyd? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: NinjaGo: Rise of the Snakes Altersempfehlung: ab 6