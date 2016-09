Super RTL 07:30 bis 08:00 Trickserie Caillou Caillou macht Kompost / Caillous Baum / Caillou spart Wasser CDN 2010 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Caillou zaubert gerne. Am liebsten würde er etwas herbeizaubern, was alle verblüfft. Da zeigt Omi dem kleinen Zauberer, wie man aus Gemüse- und Obstabfällen Kompost 'zaubert'... 2. Geschichte: Ein Baum im Garten wurde vom Blitz zerstört. Jetzt muss er gefällt werden, und Caillou ist ganz traurig. Doch Papi geht mit Caillou in die Baumschule. Dort suchen sich Vater und Sohn einen neuen Baum aus. 3. Geschichte: Miss Martin erklärt den Kindern heute im Kindergarten, wie wichtig Wasser ist und warum man mit dem kostbaren Nass sparsam umgehen muss. Caillou hat auch sofort eine tolle Idee: Er stellt Töpfe in den Garten und sammelt Regenwasser... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Caillou Regie: Larry Jacobs Drehbuch: Christine L'Heureux

