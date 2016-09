Super RTL 05:35 bis 06:00 Trickserie Wolfi Ein Brief von der Lehrerin / Der Wackelzahn / Emils Maske F 2011 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Wolfi bekommt von Frau Eule einen Brief mit nach Hause, weil er während der Stunde mit seinem Freund Simon geredet hat. Mama und Papa sollen den Brief unterschreiben. Wolfi traut sich gar nicht, es ihnen zu sagen. 2. Geschichte: Wolfi hat einen Wackelzahn. Das wäre eigentlich gar nicht schlimm, wenn seine Mitschülerin Susi nicht so schreckliche Geschichten über Zahnärzte erzählen würde. 3. Geschichte: Wolfi und seine Freunde sind bei Emil und spielen mit ihren Mordekai-Figuren. Dabei verliert Emil seine Lieblings-Figur an Wolfi. Um sie zurückzubekommen, denkt sich Emil eine Geschichte aus: Angeblich wird Wolfi vom Pech verfolgt und der Bann kann nur gebrochen werden, wenn Emil seine Spielfigur zurückbekommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mini Wolf