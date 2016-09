RBB 23:30 bis 00:45 Dokumentation Domino Effekt D, PL, GEO 2014 HDTV Live TV Merken Als die Sowjetunion zusammenbrach und die Welt das Ende des Kommunismus feierte, entstanden fernab von den alten Zentren neue Konflikte, die bis heute nicht gelöst sind. So auch in Abchasien, einer kleinen Kaukasusrepublik am Schwarzen Meer, die sich infolge eines blutigen Bürgerkrieges von Georgien lossagte und deren Bürger bis heute in Erstarrung und politischer Isolation leben. Auf den Ruinen eines Staates, den es nie wirklich gegeben hat, beginnen Natascha und Rafael ihr gemeinsames Leben. Er ist der Sportminister der nicht anerkannten Republik, sie eine russische Opernsängerin. Für Rafael verließ Natascha ihren Mann und ihre Tochter und gab ihre Karriere in Russland auf. Voller Hoffnung und Enthusiasmus kam sie nach Abchasien. Nun unterrichtet sie Gesang in einem zerstörten Kulturhaus und glaubt, dass ihr Talent und ihre Leidenschaft für das Singen ihr hier vor Ort viele Türen öffnen können. Während dessen wird Rafael zum Organisator der ersten Internationalen Sportveranstaltung der Republik der Domino-Weltmeisterschaft. Für Rafael und viele Bewohner Abchasiens sind mit diesem Ereignis große Hoffnungen verbunden. Aber was für beide ein neuer Anfang werden sollte, gestaltet sich zunehmend als ein Weg ins Ungewisse. DOMINO EFFEKT porträtiert Menschen an der Schwelle zu einem Neuanfang. Sie müssen sich entscheiden: Ein Leben für die Vergangenheit, oder eine gemeinsame Zukunft. In der Dokumentarfilmreihe "Liebe, Liebe, Liebe" zeigt der rbb am 27.09.2016 "Alle 28 Tage". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Efekt domina Regie: Elwira Niewiera, Piotr Rosolowski Drehbuch: Elwira Niewiera, Piotr Rosolowski Kamera: Piotr Roso?owski Musik: Maciej Cie?lak