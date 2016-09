RBB 13:30 bis 14:15 Krimiserie Hauptstadtrevier Rivalen der Rennbahn D 2013 HDTV Live TV Merken Julia Klug und Johannes Sonntag vom Betrugsdezernat sind im Einsatz, um Dopingbetrüger zur Strecke zu bringen. Nadja Bock, Chefin der Polizeidirektion 7, ist mächtig unter Druck. Undenkbar, sollte Berlin als einziger Ort ohne Ergebnis dastehen! Doch die Befürchtungen von Bock scheinen sich zu bestätigen. Die Ermittlungen ergeben einfach nichts! Und sogar der hohe Favorit "Chardonnay", auf den sie 50 Euro setzt, bleibt beim Hauptrennen einfach in seiner Startbox stehen. Pleite auf der ganzen Linie? Fast. Denn der Besitzer von "Chardonnay", der Züchter Karl Gotthold, geht mit einer Schrotflinte im Anschlag auf seinen Kontrahenten Lutger Hinrichs los! Gotthold beschuldigt Hinrichs, das Pferd manipuliert zu haben. Julia handelt blitzschnell und entwaffnet Gotthold, bevor Schlimmeres passiert. Im Verhör wird schnell klar, dass dieses Rennen des Pferdes "Chardonnay" für Gotthold die letzte Chance war, seinen Betrieb vor dem Ruin zu retten. Und es wird klar, dass der ehrgeizige Hinrich sich nur schwer damit abfinden kann, mit seinen Pferden bislang gegen das Wunderpferd "Chardonnay" keine Chance zu haben. Als Julia Klug sich bei einem Undercover-Einsatz eine zweite Urinprobe besorgt, wird sie fündig: Zwar finden sich keine Spuren eines Dopingmittels, aber dafür Hinweise, dass das Pferd stark alkoholisiert war. Fragt sich nur: Wer hat "Chardonnay" vor dem Rennen abgefüllt? Großer Bahnhof im Hause Klug: Patrick bringt mal wieder eine Flamme mit nach Hause. Doch statt eines wortkargen Betthäschens taucht die ebenso attraktive, wie redegewandte Leonie auf - und beeindruckt Jürgen und Marianne zutiefst. Wie kommt Patrick an so eine Superfrau? Folge 12 der Serie "Heiter bis tödlich - Hauptstadtrevier", in der Berlin das ungleiche Ermittlerpaar, gespielt von Friederike Kempter und Matthias Klimsa, mit rätselhaften Fällen auf Trab hält. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Friederike Kempter (Julia Klug) Matthias Klimsa (Johannes Sonntag) Kirsten Block (Marianne Klug) Torsten Michaelis (Jürgen Klug) Oliver Bender (Patrick Klug) Julia Richter (Marei Schiller) Hannes Wegener (Karla) Originaltitel: Hauptstadtrevier Regie: Axel de Roche Drehbuch: Arndt Stüwe Kamera: Hartmut E. Lange Musik: Thomas Klemm