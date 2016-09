RTL Passion 03:25 bis 03:50 Familienserie Alles was zählt Classics D 2010 2016-09-24 06:25 Merken Lena ist betroffen, als sie von Rafael über Maximilians schlimme Vergangenheit aufgeklärt wird. Sie versucht, versöhnlich auf Maximilian zuzugehen. Doch Maximilian blockt ab und macht klar, weiter mit harten Bandagen um Alexander zu kämpfen. Seine Entschlossenheit wird erst in Frage gestellt, als Alexander plötzlich spurlos verschwindet. Annette und Ingo wollen sich von Potthoff nicht einschüchtern lassen. Aber um Potthoff beim Bauamt und bei der Polizei anzeigen zu können, brauchen sie Beweise. Sie stellen ihm eine Falle und tun so, als würden sie auf sein Angebot eingehen, durch Zahlung von Schmiergeld den Abriss vom Imbiss abzuwenden. Und Potthoff scheint ihnen auf den Leim zu gehen. Florian ist erleichtert, dass der Computervirus sämtliche Mail-Protokolle gelöscht hat. So hat er die Chance, beim Training von einem Talentscout entdeckt zu werden. Doch der EDV-Experte hat herausgefunden, dass das Bade-Video von Deniz' PC aus verschickt wurde, und Richard stellt Deniz zur Rede. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Silvia Maleen (Jenny Steinkamp) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) André Dietz (Ingo Zadek) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Tina Kriwitz Drehbuch: Katrin Esser, Sarah Höflich