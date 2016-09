RTL Passion 15:20 bis 15:45 Daily Soap Alles was zählt D 2016 2016-09-20 22:40 Merken Simones Entführer verlangt von Richard und Carmen, dass sie einen Waffendeal in Russland für ihn abwickeln. Nur dann wird er ihnen verraten, wo Simone ist. Nachdem auch Jenny von Simones Entführung erfahren hat, berät die Familie darüber, ob man sich auf den Deal einlassen soll oder nicht. Als Jenny Carmen vorwirft, dass sie die Schuld an Simones Entführung trägt, beschließt Carmen, den Deal auf eigene Faust durchzuziehen. Michelles Leistung auf dem Eis hat sich in kürzester Zeit deutlich verbessert. Als Jenny erfährt, dass der Grund dafür ein neuer Schwarm ist, ermutigt sie Michelle, in die Offensive zu gehen. Sie ahnt nicht, dass es sich dabei ausgerechnet um Deniz handelt. Lena bereitet sich auf einen romantischen Abend mit Patrick vor. Vor ihrer Freundin Diana gibt Lena zu, sich vorstellen zu können, heute zum ersten Mal eine Nacht mit Patrick zu verbringen. Als Ingo und Thomas mitbekommen, dass Lena sich mit Patrick trifft, beschließen sie Marian zuliebe, das Date zu sabotieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt