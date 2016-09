RTL Passion 13:20 bis 13:45 Daily Soap Verbotene Liebe Classics D 2004 Merken Jana wendet Andis Misstrauen gegen ihn, indem sie vor Nico einen Streit mit ihm vom Zaun bricht. Während Jana Nicos volle Unterstützung erhält, erhärtet sich in Andi der Verdacht, dass Jana unter Vanessas Anleitung die Schwangerschaft nur erfindet, um ihn und Nico zu entzweien. Der Wahrheit so nah, wagt Andi es dennoch nicht, seinen Verdacht gegenüber Nico zu äußern, weil er befürchtet, damit Jana in die Hände zu spielen. Doch als er hinter Nicos Rücken einen handfesten Beweis für die Schwangerschaft fordert, bringt er Jana in Bedrängnis. Cécile freut sich, Johannes einen Gefallen tun zu können. Doch als sie nicht verhindern kann, dass Leonard sie auf der Fahrt zu einem Kunsthändler begleitet, nimmt der harmlose Ausflug eine andere Wendung. Nachdem sie Leonards dunkles Geheimnis kennt, erinnert allein die Autofahrt an Leonards tödliche Fahrt mit Francesca. Alles wird noch beklemmender, als Cécile fast einen Unfall verursacht. Allein auf der Landstraße erleben Leonard und Cécile schließlich einen Moment inniger Seelenverwandtschaft. Doch sie erkennen wehmütig, dass ihre Sehnsucht nach einander nicht gestillt werden kann. David hat alles verloren, als er zu guter Letzt gefeuert wird. Nachdem auch der Alkohol seinen Kummer nicht mehr stillen kann, sucht er Charlie auf, um ihr verbittert die Schuld an dem Desaster zu geben. Nachdem David auf diese Weise die letzte Chance auf Versöhnung selbst zerstört hat, verspricht Tanja Charlie, dass der Verlust von David erst der Anfang war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verbotene Liebe Classics