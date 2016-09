RTL Passion 11:35 bis 12:05 Familienserie Alles was zählt Classics D 2010 2016-09-20 03:00 Merken Maximilian ist tief getroffen, als er erfährt, dass Simone Alexander zu Lena gebracht hat. Und es kommt noch schlimmer für ihn: Lena erhält den Beweis, dass Maximilians alter Freund Rafael derjenige ist, der für die Tötung von Maximilians Adoptivvater verurteilt wurde. Doch als sie Rafael zu einer Aussage überreden will, erfährt sie von ihm die Wahrheit über Maximilians Vergangenheit. Richard will sich nicht weiter von Axel demütigen lassen und schmeißt ihn aus dem Zentrum. Jenny versucht vergeblich, die Sache mit der zuständigen Politikerin zu klären und prallt sowohl bei Simone als auch bei Claudia ab, als sie sie um Hilfe bittet. Doch Jenny will das Leistungszentrum nicht aufgeben und macht Axel eine Kampfansage. Annette ist fassungslos über Potthoffs Angebot, gegen Bestechungsgeld die Baugenehmigung für den Imbiss abzuändern. Sie ist entschlossen, sich das nicht gefallen zu lassen und Potthoffs Methoden beim Bauamt zu melden. Doch dann spricht Potthoff im Gegenzug eine Drohung aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Silvia Maleen (Jenny Steinkamp) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) André Dietz (Ingo Zadek) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Tina Kriwitz Drehbuch: Katrin Esser, Sarah Höflich