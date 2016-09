RTL Passion 09:10 bis 09:40 Daily Soap Unter uns D 2016 2016-09-20 14:55 Merken Eva zieht es den Boden unter den Füßen weg: Ute hat Tills Baby doch nicht abgetrieben! Als sie ihren Schock vor Till nicht verbergen kann, steigert sich Eva in den Gedanken hinein, dass Tills Sorge in letzter Zeit nur Ute galt. Dadurch gewinnt Eva Zeit, um nach einer Lösung zu suchen. Als Till und Noah ihr wenig später vor Augen führen, wie viel für Eva auf dem Spiel steht, kommt Eva spontan auf die Idee, wie sie sich in den kommenden Monaten Tills volle Aufmerksamkeit sichern kann... Bambi ist nach dem brutalen Angriff in der Werkstatt vorsichtig geworden. So sorgt er dafür, dass Sina abends nach ihrer Schicht im Krankenhaus nicht allein nach Hause gehen muss. Bambis Einsatz wird nicht nur mit einem beruhigenden Blick auf Prof. Dr. Hütte belohnt, sondern auch mit heißem Krankenhaus-Sex. Leider entgeht ausgerechnet Dr. Hütte Sinas Stelldichein nicht. Auf einmal ist das Praktikum, für das Sina ihre Freundschaft mit Elli geopfert hat, in Gefahr... Roswitha ist froh, dass ihr Angriff auf Robert keine großen Folgen hat. Doch dass sie überreagiert hat, sieht sie natürlich nicht ein! Roswitha will lieber so schnell wie möglich aus Köln weg, als vor der Polizei einzuräumen, dass sie Easy falsch belastet hat. Daher sehen sich Irene und Robert gezwungen, einzugreifen. Während Roswitha nach der Richtigstellung die Schillerallee fluchtartig verlässt, kann Irene einfach nicht fassen, dass einer ihrer netten und hilfsbereiten Nachbarn offensichtlich ein Mörder ist... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Lars Steinhöfel (Easy Sommer) Claudelle Deckert (Eva Weigel) Petra Blossey (Irene Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Isabell Hertel (Ute Weigel) Originaltitel: Unter uns

