Pro7 MAXX 03:25 bis 04:05 Mysteryserie Outer Limits - Die unbekannte Dimension Das Experiment CDN, USA 1995 Merken Der talentierte Wissenschaftler Dr. Stephen Ledbetter hat sogenannte Nanbots entwickelt, kleine elektronische Teilchen, die im Körper des Menschen selbstständig kranke Zellen reparieren. Als sich sein krebskranker Freund Andy ohne Stephens Wissen Nanbots injiziert, ist Stephen zuerst sehr verärgert, doch dann überwacht er Andy als sein erstes menschliches Versuchsobjekt doch medizinisch. Tatsächlich bessert sich Andys Gesundheitszustand rapide ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Thomas (Dr. Stephen Ledbetter) Peter Outerbridge (Andy Groening) Tamm Isbell (Judy Hudson) Veena Sood (Dr. Katzman) Tammy Isbell (Judy Hudson) L. Harvey Gold (Dr. Merritt) Kevin Conway (The Control Voice) Originaltitel: The Outer Limits Regie: Mario Azzopardi Drehbuch: Grant Rosenberg, Leslie Stevens Kamera: Philip Linzey Musik: Mark Mancina, John Van Tongeren Altersempfehlung: ab 12