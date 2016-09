Pro7 MAXX 19:25 bis 19:50 Trickserie Futurama Eine Klasse für sich USA 2001 2016-09-21 14:10 HDTV Merken Leela hat es sich in den Kopf gesetzt, eine "Blernsball"-Spielerin zu werden und tritt zu diesem Zweck einer Mannschaft bei. Leider stellt sich die einäugige Außerirdische nicht allzu geschickt an. Denn anstatt ihrem Partner den Ball zuzuwerfen, trifft sie ihn so oft am Kopf, bis dieser bewusstlos zusammensinkt. Der Chef der New York Mets, der Zeuge dieses Schauspiels wurde, engagiert Leela vom Fleck weg - in der Hoffnung, eine neue Zuschauerattraktion gefunden zu haben ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Futurama Regie: Swinton O. Scott III, Rich Moore Drehbuch: Patric M. Verrone Musik: Christopher Tyng Altersempfehlung: ab 12