Pro7 MAXX 08:50 bis 09:45 Dokumentation Expedition Guyana Von Piranhas und Säbelzahnfischen GB 2008 2016-09-27 06:00 HDTV Merken Das Team um Tierfilmer Gordon Buchanan dringt immer weiter in den Dschungel vor. Doch nicht alle Tiere sind über den Besuch der Menschen erfreut: Ein giftiger Tausendfüßler verirrt sich in die Hängematten der Damen, Dr. George McGavin wird von einem Skorpion gestochen und schließlich macht es sich eine Riesenvogelspinne im Camp gemütlich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lost Land of the Jaguar

